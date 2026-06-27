Biella, cambio in Consiglio comunale: Mohamed Es Saket lascia la Lista Civica Dino Gentile e aderisce a Forza Italia

Riceviamo e Pubblichiamo:

“In data odierna ho assunto la decisione di intraprendere un nuovo percorso politico, lasciando il gruppo consiliare della “Lista Civica Dino Gentile” per aderire a “Forza Italia Berlusconi Presidente”.

Si tratta di una scelta maturata a seguito di attente riflessioni e della volontà di dare concreta attuazione a idee e progetti per la comunità biellese, che ritengo possano trovare, in questo nuovo contesto, le condizioni più adeguate per essere sviluppati.

È, per molti aspetti, anche un ritorno alle origini del mio percorso politico, essendo stato negli anni vicino all’esperienza del Popolo della Libertà. Oggi ritrovo in Forza Italia quei valori liberali e pragmatici nei quali mi riconosco pienamente, insieme alla stima verso l’onorevole Roberto Pella e l’assessore Edoardo Maiolatesi, il cui impegno sul territorio rappresenta per me un importante riferimento.

Desidero sottolineare come questa decisione non rappresenti una discontinuità radicale: Forza Italia fa parte della medesima maggioranza, e scelgo quindi di mettere il mio impegno e la mia esperienza al servizio di Forza Italia, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del territorio e di portare avanti una politica concreta, pragmatica e attenta alle esigenze dei cittadini che hanno riposto in me la fiducia attraverso il voto; leale, come in questi anni, alla maggioranza.