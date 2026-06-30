Lista Civica Gentile, Leonesi e Dato: "Immutati i rapporti interpersonali e politici con la maggioranza"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Capogruppo Riccardo Leonesi e il Consigliere Ivo Dato della Lista Civica Gentile desiderano precisare che la recente fuoriuscita di un consigliere dal proprio gruppo consigliare non muta i rapporti interpersonali e politici con la compagine di maggioranza e tantomeno all'interno del gruppo civico stesso.

Prosegue l’impegno appassionato nella nostra lista civica a favore di Biella e dei Biellesi in un clima di perfetta sintonia e continua il confronto delle idee che riteniamo essere la condizione essenziale per intraprendere azioni condivise e concrete in favore dei cittadini.

La scelta di militanza nel gruppo civico per noi resta impegno gratificante e ineludibile spazio di libertà. La nostra azione politica segue e sostiene l’azione di governo della Giunta Olivero, con un occhio particolare rivolto alle politiche giovanili, al mondo del volontariato, alla cultura, alla salute dei cittadini".