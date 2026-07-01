In Ricordo di Giovanna Soppeno: una vita tra dedizione, ago e filo, e amore per gli altri

Nata a Cavallermaggiore (Cuneo) il 27 gennaio 1932, si era trasferita a Biella fin da bambina, diventando un volto noto e stimato della comunità, è mancata oggi, 1° luglio, all’età di 94 anni.



Per molti anni ha coltivato con maestria l'arte della sartoria, lavorando presso diverse storiche boutique biellesi. Il suo talento era tale che il Comune di Biella le affidò l’onore e il delicato compito di restaurare e cucire il Gonfalone ufficiale della città, il simbolo che rappresenta la comunità in tutti gli eventi istituzionali.



Accanto all'ago e al filo, Giovanna ha sempre messo il cuore in ogni sua passione. Era profondamente amata per il suo immenso amore verso gli animali: storica "gattara" con patentino comunale, si è occupata per anni con dedizione instancabile di numerose colonie feline della zona, accogliendo nella sua casa molti gatti randagi. Tra questi l'indimenticabile "Ciccio", un gatto straordinario che visse per oltre vent'anni e che si guadagnò persino una menzione sui giornali locali per la sua longevità e la sua stazza.





Ma il grande cuore di Giovanna si rifletteva anche nella dedizione verso il prossimo: per oltre quindici anni ha partecipato attivamente come Dama dell'O.F.T.A.L. ai pellegrinaggi a Lourdes, offrendo il proprio tempo e il proprio conforto per accompagnare i malati con fede e profonda umanità.



Chi l'ha conosciuta la ricorderà come una donna generosa, laboriosa e sempre pronta a dedicare il proprio tempo agli altri, lasciando un ricordo fatto di gesti concreti e gentilezza.



Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 2 luglio alle ore 19:00 presso la Chiesa di San Biagio a Biella.

Il funerale, affidato all'Impresa funebre Borrione, sarà celebrato venerdì 3 luglio alle ore 11.15, sempre presso la chiesa di San Biagio, cui seguirà la cremazione.



Tutti i familiari ringraziano fin d'ora quanti vorranno unirsi al loro dolore con un ricordo o una preghiera.