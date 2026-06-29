Venezuela, Nursing Up: "Il contributo del personale sanitario assume un valore determinante"

ROMA, 29 GIUGNO 2026 – Le immagini che arrivano dal Venezuela, devastato dal terremoto che ha provocato migliaia di vittime, feriti e sfollati, riportano al centro una realtà troppo spesso dimenticata: nelle grandi emergenze la capacità di salvare vite dipende anche dalla presenza di professionisti sanitari altamente preparati ad operare in scenari estremi.
Tra questi, gli infermieri rappresentano uno dei pilastri della risposta sanitaria. Sono chiamati a gestire il triage, l'assistenza ai politraumatizzati, il monitoraggio dei pazienti critici, il controllo delle infezioni, il supporto psicologico alle persone colpite e la continuità assistenziale quando le strutture ospedaliere risultano compromesse o distrutte.
Anche nella missione italiana inviata in Venezuela, sostenuta dalla Protezione Civile e dall'Aeronautica Militare, il contributo del personale sanitario assume un valore determinante, confermando quanto la preparazione infermieristica sia ormai parte integrante delle moderne capacità di risposta alle calamità internazionali.
«Le emergenze ci ricordano ogni volta una lezione che non dovremmo dimenticare quando l'emergenza finisce», dichiara Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. «Ogni volta che un terremoto, un'alluvione, una guerra o una catastrofe mettono in ginocchio un territorio, emerge con chiarezza il valore degli infermieri. Sono professionisti che sanno lavorare sotto pressione, prendere decisioni rapide, garantire assistenza continua e mantenere la qualità delle cure anche nelle condizioni più difficili».
«Per questo motivo», prosegue De Palma, «la valorizzazione dell'infermieristica dell'emergenza non può limitarsi agli elogi quando accadono tragedie internazionali. Occorre rafforzare gli organici, investire nella formazione specialistica, sostenere le competenze avanzate e riconoscere il ruolo strategico che gli infermieri svolgono nella protezione civile, nelle emergenze territoriali, nei pronto soccorso, nei trasporti sanitari e nelle missioni umanitarie».
«Il nostro pensiero va alle popolazioni colpite dal sisma e a tutti gli operatori italiani impegnati sul campo. Ancora una volta dimostrano che la sanità italiana possiede professionalità di altissimo livello capaci di rappresentare il nostro Paese anche nei contesti più difficili del mondo», conclude De Palma.