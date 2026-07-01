ANAS, Calzolari nominato responsabile della Struttura Territoriale del Piemonte

Si consolida il processo di rinnovamento del management delle Strutture Territoriali avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) a partire da luglio 2025 con l'obiettivo di rafforzare il presidio organizzativo sul territorio, garantire continuità gestionale e stabilità organizzativa, valorizzare il patrimonio di competenze interne.

Nell'arco della pianificazione biennale (25/26) sono state coinvolte tutte le 16 Strutture Territoriali della Società, interessando 14 posizioni di Responsabile di Struttura Territoriale, 17 di Responsabile Area Gestione Rete, 13 di Responsabile Area Nuove Opere e 9 di Responsabile Area Amministrativa-Gestionale. È stato dato così avvio a un percorso di crescita manageriale per dieci risorse interne individuate tra personale apicale e quadri.

Le scelte organizzative sono state ispirate alla valorizzazione del capitale umano interno e allo sviluppo manageriale. È stata privilegiata la mobilità dei dirigenti tra le diverse Strutture Territoriali e tra Direzione Generale e territorio così da favorire e rinnovare una sempre maggiore integrazione organizzativa.

«Il percorso di rinnovamento del management territoriale rappresenta un investimento reale e concreto sulle nostre persone e sulle competenze presenti in azienda – dichiara l'Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – continuiamo così a costruire una classe manageriale sempre più solida e diffusa sul territorio, capace di garantire elevati standard di sicurezza, efficienza e innovazione nella gestione della rete stradale nazionale. Anche le ultime nomine si inseriscono in questo disegno di rafforzamento organizzativo».

Nell'ambito di questo percorso l'Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme ha nominato i nuovi Responsabili delle Strutture Territoriali del Piemonte-Valle d'Aosta e della Liguria. La guida della St Piemonte-Valle d'Aosta è stata assegnata all'ing. Christian Calzolari mentre la St Liguria è stata affidata all'ing. Francesca Martina Tedde.



