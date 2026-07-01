Bonato al palazzo presidenziale di Kyiv: l'intervista a Olena Zelenska FOTO

Mariagrazia Fiorani Giornalista e inviata di guerra RAI TG3 - Olena Zelenska First lady dell'Ucraina - Ivo Bonato Reporter e inviato di guerra RAI, Bonato al palazzo presidenziale di Kyiv: l'intervista a Olena Zelenska

Sono appena rientrato dall’Ucraina dove, questa volta, sono partito con un compito preciso. Intervistare la moglie del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelens’kyj.

Con Mariagrazia Fiorani del TG3 e l’aiuto prezioso dell’ ambasciatore d'Italia in Ucraina Carlo Formosa, che ci ha aiutato nel prendere contatti con lo staff della First lady, abbiamo fissato la data per il 23 giugno 2026. Luogo e orario, che per ragioni di sicurezza, ci sono stati comunicati qualche ora prima.

Una intervista difficile da ottenere quella con la first lady di un paese in guerra: Olena Zelenska.

Il suo un ruolo importante, da quando ha deciso di rimanere in Ucraina al fianco del presidente Zelensky.

Tra le sue attività quella della Fondazione da lei creata per fornire assistenza soprattutto ai bambini e ai ragazzi.

La incontriamo a Kyiv nella cittadella dove si trova il palazzo presidenziale. Un'area completamente blindata, per entrare bisogna oltrepassare vari posti di blocco.

Intorno a noi, in alcuni ambienti si vedono i sacchi di sabbia alle finestre, dovunque ci sono metal detector e uomini della sicurezza. Prima di raggiungere il palazzo dove la stiamo per incontrare, tutto il nostro materiale viene passato al setaccio anche con l'aiuto di cani addrestati a fiutare anche le più piccole molecole di esplosivo.

La stanza dove si svolgerà l'intervista ha i sigilli, con il nome dell'ultima persona che l'ha controllata. Prepariamo il set, sotto l'occhio attento delle guardie del corpo.

Sulla poltrona e sui microfoni che verranno utilizzati dalla moglie del presidente, vengono passati a più riprese strumenti per controllare che tutto sia a posto.

La sua assistente ci spiega quello che avverrà, la giornalista potrà scambiare alcune parole con lei in modo informale, mentre la sua truccatrice personale le fa gli ultimi ritocchi.

Alla fine lei arriva, è minuta, sorridente e affabile.

Ora siamo pronti, possiamo cominciare.

E' una conversazione distesa, Olena Zelenska si racconta, la registrazione prosegue per quarantacinque minuti.

Siamo soddisfatti, il nostro servizio l'abbiamo portato a casa. Ora torniamo in albergo, abbiamo poco tempo perche la redazione del TG3 decide di trasmetterla già nella prima edizione della sera.

Ci prepariamo a montare l'intervista, ma siamo interrotti, dalle sirene di allarme, dell’altoparlante una voce dice (your over confidence is your weakness) la troppa sicurezza è la tua debolezza. Ci invitano a correre verso il rifugio. Sarà una altra nottata insonne e di tensione, come sempre, qui in Ucraina.



