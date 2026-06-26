Biella, incontro letterario al Circolo Sociale: si parla delle ultime imperatrici

L'ultimo appuntamento di giugno con i Venerdì Letterari del Circolo Sociale Biellese vedrà la scrittrice ligure Raffaella Ranise dialogare con la giornalista Luisa Benedetti sul suo recente libro “Le ultime imperatrici- La vera storia di Eugenia de Montijo e Carlotta del Belgio” (ed. Marsilio). L'appuntamento è per venerdì 26 giugno alle 18.30 con ingresso libero al Circolo di piazza Martiri della Libertà.
Il volume, corredato anche da una serie di immagini fotografiche delle due sovrane, segue gli altri libri della Ranise dedicati alle regine e alle dinastie imperiali europee: i Romanov (2018), Gli Asburgo (2022) e Le regine inglesi (2023), quest'ultimo presentato proprio al Circolo Sociale due anni fa.
Nel libro “Le ultime imperatrici,” la scrittrice di Imperia descrive le esistenze tormentate dell'ultima imperatrice dei francesi, Eugenia de Montijo, contessa spagnola andata in sposa a Napoleone III, e di Carlotta del Belgio, moglie di Massimiliano d'Asburgo, imperatore del Messico. Le loro storie e le loro vite si incroceranno diverse volte come testimoniato da una fitta corrispondenza.