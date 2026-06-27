Tanti auguri a me! ogni compleanno è un pezzetto di vita prezioso, un traguardo raggiunto

Tanti auguri a me! Amo festeggiare il mio compleanno, in realtà, i compleanni.

Perché non sono semplicemente il tempo che scorre o un numero che aumenta: ogni compleanno è un pezzetto di vita prezioso, un traguardo raggiunto.

Il viaggio che mi ha portata fin qui, con ogni singola fatica e conquista, merita di essere festeggiato. Ma la cosa più bella è che oggi è anche l'inizio di un nuovo obiettivo, di un altro viaggio da inventare e di tutte le sorprese inaspettate che la vita vorrà donarmi.

Dentro ci sono le persone che ho incontrato, quelle che ho ritrovato e quelle che ho dovuto lasciare andare; ci sono i ricordi che restano impressi nel cuore e quegli attimi fugaci ma bellissimi.

È un giorno magico, speciale: il primo giorno in cui abbiamo aperto gli occhi su questo mondo. Crescendo, impariamo a scegliere come vivere ogni singolo momento: se accoglierlo a braccia aperte o se lasciarci spaventare e renderlo un nemico.

E in questo cammino così profondo, tutto passa anche attraverso le parole che abbiamo scelto di dirci nei momenti di silenzio, quelle parole gentili che usiamo per accarezzare la nostra anima o per spronarci che danno forma alla nostra realtà.

Abbiamo un intero anno davanti, come un foglio bianco, per scegliere come custodire e cosa fare di tutto ciò che la vita ci regalerà.

La scelta è solo nostra.

Per ora, buon compleanno a me, con tutto il cuore e con quel sorriso sincero che voglio portare dentro di me e donare a voi in questa splendida nuova avventura!