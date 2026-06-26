Cani senza guinzaglio e deiezioni non raccolte, il sindaco di Torrazzo annuncia: “Scatteranno le sanzioni”

“Come già avvenuto in passato, richiamo all’attenzione i cittadini e i visitatori: tenete al guinzaglio i vostri cani e raccogliete dalla strada le loro deiezioni. In caso contrario scatteranno le sanzioni previste dalla legge, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza”. Parola del sindaco di Torrazzo Luigi Graziano che, nei giorni scorsi, ha annunciato la mano pesante di fronte a comportamenti che, ciclicamente, si verificano sul territorio.

“Ricordo che la gestione delle deiezioni canine è un obbligo civico e legale – sottolinea il primo cittadino - I proprietari devono sempre raccogliere gli escrementi solidi e, in molte città, sciacquare le deiezioni liquide con acqua. La mancata raccolta comporta sanzioni amministrative e l'abbandono in luoghi sensibili può sfociare in reati penali. Le multe variano su base comunale, a partire da 100 euro per le strade urbane. Tuttavia, le sanzioni aumentano drasticamente se si imbrattano beni pubblici, mezzi di trasporto, o siti di rilevanza storica e artistica, con multe che possono superare i 1.000 euro e possibili denunce penali".

Sui cani tenuti senza guinzaglio, Graziano è categorico: “La legge vieta simili comportamenti. Il proprietario non deve lasciare il proprio animale senza sorveglianza al di fuori della sua residenza. Inoltre è responsabile dei danni che può causare a livello penale e civile”.

Non è la prima volta che vengono segnalati animali lasciati liberi per le strade di Torrazzo. “Chiunque li veda – riporta il sindaco – avverta il 112 indicando che il Comune ha la convenzione con il Canile di Cossato. Chiediamo però ad ogni cittadino di fare la propria parte, ricordando che ogni animale vagante può essere fonte di problemi per la sicurezza pubblica e sanitaria. Se altri episodi dovessero registrarsi in paese, si procederà con la visione delle videocamere installate sul comune così da applicare le sanzioni previste dalla legge verso tutti coloro che lasciano liberi i cani e non raccolgono le loro deiezioni”.