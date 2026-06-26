Thunder, un'estate di concerti e un progetto segreto per la giovane band biellese FOTO

Dopo un anno ricco di esperienze e soddisfazioni, i Thunder sono pronti a vivere una nuova stagione da protagonisti. La giovane band pop-rock biellese, composta da Nicola, Samuele, Alessandro, Aurora e Irene, inaugura l'estate 2026 con nuovi concerti in calendario e un progetto importante ancora avvolto dal riserbo: la realizzazione della colonna sonora di un docufilm.

Il gruppo, che ha un'età media di appena 16 anni, si è formato all'inizio del 2024 e in poco più di un anno ha già costruito un percorso significativo. Ora l'attenzione è rivolta ai prossimi appuntamenti dal vivo. Dopo la partecipazione a "Rosa e Rosso di Maggio" a Gattinara, la band è pronta a tornare sul palco a Brusnengo oggi, venerdì 26 giugno e successivamente alla Festa dell'Uva, in programma a settembre.

Nel frattempo il gruppo continua a lavorare sulla propria crescita artistica. “Spesso ci dicono che siamo migliorati – raccontano i ragazzi –. Stiamo concentrando molte energie sulla scrittura di nuovi brani e sul riarrangiamento dei pezzi che portiamo in concerto”.

La composizione delle canzoni è un lavoro condiviso da tutti i membri della band. “Scriviamo insieme i nostri pezzi. Chi suona gli strumenti si occupa maggiormente della parte musicale, mentre i testi vengono curati soprattutto dalle voci, ma alla fine contribuiamo tutti”.

Per i prossimi concerti i Thunder promettono anche alcune novità in scaletta, con nuove cover pronte ad arricchire il repertorio. E se l'emozione prima di salire sul palco non manca mai, l'entusiasmo prende rapidamente il sopravvento. “All'inizio c'è sempre un po' di agitazione, ma quando si inizia a suonare passa tutto. È una sensazione bellissima e molto gratificante”.

Dietro ogni esibizione ci sono ore di prove, preparazione e organizzazione, un impegno che i cinque giovani musicisti affrontano con passione e determinazione.

E proprio mentre l'estate entra nel vivo, i Thunder custodiscono un segreto che potrebbe rappresentare un importante passo avanti nel loro percorso artistico. “Stiamo lavorando alla colonna sonora di un docufilm – rivelano – ma per il momento non possiamo aggiungere altro”. Un progetto ancora top secret che lascia intuire come il futuro della giovane band biellese sia tutto da scrivere.