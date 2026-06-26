Incendio in una cucina, scatta l’allarme ad Ailoche

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Ailoche nella prima mattinata di oggi, 26 giugno.

Dalle informazioni raccolte, si è verificato un incendio nella cucina di un’abitazione per cause da accertare. Sembra che il rogo si sia propagato dal fornello riempiendo di fumo il locale.

I residenti sono usciti immediatamente dalla casa e dato subito l’allarme. In seguito, sono stati assistiti sul posto dai sanitari del 118, giunti assieme ai Carabinieri.

Ai Vigili del Fuoco di Ponzone, invece, il compito di domare le fiamme e mettere in sicurezza la cucina, dichiarata poi inagibile.