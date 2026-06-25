Cossato, auto finisce nell’area pedonale e percorre la scalinata: danni in piazza Tempia

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nel pomeriggio di martedì, 23 giugno, nel comune di Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto di grossa cilindrata avrebbe percorso l’area pedonale di piazza Tempia e sarebbe scesa lungo la scalinata. Nel transito sarebbero state gravemente danneggiate e spezzate almeno 15 lastre, completamente sganciate dalla loro sede.

Ad assistere impotenti alla scena diversi passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. All’arrivo dei Carabinieri e del personale della Polizia Locale, sembra che il veicolo non fosse più presente sul posto. L'area è stata transennata e preclusa al passaggio dei passanti.

Sono poi seguiti i rilievi del caso che avrebbero portato all’identificazione del presunto responsabile. Inoltre, è in fase di quantificazione anche l’ammontare dei danni subiti.