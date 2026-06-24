Biella, furente lite in centro tra due uomini: usata anche una pietra per colpire l’altro

Intervento delle forze di Polizia nel centro di Biella per una lite particolarmente violenta tra due uomini.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, in orario serale: stando alle prime ricostruzioni e dalle testimonianze di chi ha assistito alla scena, due soggetti sarebbero rimasti coinvolti in una discussione piuttosto accesa per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Ben presto il diverbio sarebbe degenerato e, all’improvviso, uno di questi, con in mano una pietra, avrebbe colpito l’altro per ben tre volte. Alla fine, i due sarebbero stati separati da altre persone.

All’arrivo della Volante di Polizia, gli animi si erano già calmati e, al termine degli accertamenti di rito, le parti sono state informate delle rispettive facoltà di legge. Sembra che l’uomo aggredito abbia riportato lieve ferite.