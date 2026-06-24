Polizia, è online il portale per la consultazione delle sanzioni stradali

È online un nuovo servizio della Polizia di Stato dedicato ai cittadini. Da qualche giorno, infatti, è attiva la piattaforma “portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it” dedicata alla consultazione degli atti relativi alle sanzioni stradali, pensata per semplificare la gestione delle violazioni al Codice della Strada e offrire ai cittadini un accesso più rapido, trasparente e diretto ai procedimenti sanzionatori.

Il sistema, gestito dalla Polizia Stradale, consente la visione di verbali e di documentazione ricevuti tramite il servizio notifiche digitali - SEND.

Nel caso in cui il verbale preveda, come sanzione accessoria, la decurtazione di punti o la sospensione della patente, è possibile comunicare i dati del conducente o disconoscere la proprietà del veicolo direttamente online.

Inoltre, in caso di accertamento avvenuto tramite tutor o autovelox, sulla piattaforma si può richiedere l’accesso agli atti e la visione del fotogramma e, con un collegamento diretto tra il portale e PagoPA, è possibile effettuare direttamente online il pagamento della relativa sanzione.

Infine, sul portale, o via email quando viene comunicata durante la richiesta di accesso agli atti, il cittadino riceve tutti gli aggiornamenti relativi allo stato della pratica.

Tutti i dettagli sono disponibili, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione “Sanzioni stradali”.