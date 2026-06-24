Bagliori di fiamme e fumo dal Tracciolino, diverse chiamate e segnalazioni ai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Diverse segnalazioni di fumo e bagliori di fiamme sono giunte nella prima serata di ieri, 23 giugno, al centralino del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella.

Molti, infatti, avevano notato il chiarore di un incendio in alta Valle Elvo, nella zona del Tracciolino. Sul posto sono giunte alcune squadre, assieme agli AIB, per le operazioni di spegnimento e bonifica ma sembra che il rogo si fosse estinto autonomamente.

A bruciare, molto probabilmente, alcune sterpaglie per cause da accertare.