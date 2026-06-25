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CRONACA | 25 giugno 2026, 09:40

Biella, scontro auto-moto in via Milano: soccorso un uomo a terra FOTO

Traffico rallentato, sul posto 118 e Polizia Locale.

Biella, scontro auto-moto in via Milano: soccorso un uomo a terra (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Biella, scontro auto-moto in via Milano: soccorso un uomo a terra (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale che, nella mattinata di oggi, 25 giugno, ha visto coinvolte un’auto e una moto, con a bordo. 

Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, finito a terra e immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118. Una volta caricato a bordo dell’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. 

Il fatto è avvenuto in via Milano, a Biella, al confine con il comune di Vigliano Biellese. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità, ora rallentata fino alla completa rimozione dei mezzi.

g. c.

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