Biella, scontro auto-moto in via Milano: soccorso un uomo a terra FOTO

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale che, nella mattinata di oggi, 25 giugno, ha visto coinvolte un’auto e una moto, con a bordo.

Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, finito a terra e immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118. Una volta caricato a bordo dell’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Il fatto è avvenuto in via Milano, a Biella, al confine con il comune di Vigliano Biellese. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità, ora rallentata fino alla completa rimozione dei mezzi.