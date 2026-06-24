Fermato in Valsessera per un controllo, nasconde la droga in bocca: nei guai un giovane

Un giovane è stato arrestato dai Carabinieri di Crevacuore con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 23 giugno, nel corso di un controllo nella zona della Valsessera.

Il ragazzo, assieme ad un’altra persona, era in auto quando è stato fermato dai militari dell’Arma, impegnati a presidiare il territorio. Alla fine, stando alle ricostruzioni del caso, sarebbe stata trovata della droga, tenuta nascosta dallo stesso all’interno della sua bocca.

In seguito, gli accertamenti si sarebbero spostati nella sua abitazione, dove sarebbe stato rinvenuto un modico quantitativo di sostanza stupefacente di diverso tipo.

Il giovane, assistito dall’avvocato Francesca Parlamento, è poi comparso davanti al giudice, al Tribunale di Biella, per l’udienza del processo per direttissima.

Alla fine, dopo la convalida dell’arresto, è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma un giorno a settimana presso la Stazione dei Carabinieri di Coggiola.