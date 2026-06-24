Tragico incidente a Bollengo, Zimone in lutto per la morte di Alessio Nastro: aveva 53 anni (foto di repertorio)

Per tutti era semplicemente il “gigante buono”. Un uomo di profonda umanità, capace di lasciare un bel ricordo nei cuori di tutti i suoi concittadini. Per questo la notizia della sua morte ha lasciato un grande vuoto nella comunità di Zimone.

Alessio Nastro è morto a 53 anni, a seguito delle gravi ferite riportate in un tragico incidente stradale, in sella alla sua moto, nel vicino comune di Bollengo dove, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato frontalmente con un pick-up. Soccorso dal 118 ed elitrasportato al CTO di Torino, è mancato poco dopo.

Originario di Ozegna, centro del Canavese, da oltre 30 anni era residente nel piccolo comune incastonato tra la Valle Elvo e la Serra. Di professione era un autotrasportatore con il suo camion privato.

A ricordarlo, in queste ore, il sindaco Piergiorgio Givonetti: “Era molto benvoluto e apprezzato in paese per le sue qualità umane. Di carattere mite ma affabile, era davvero una brava persona. Una drammatica notizia per tutti noi, ci stringiamo al dolore dei familiari”.

Non è nota, al momento, la data del funerale.