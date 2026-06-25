Biella, in Riva c’è il Mercatino dell’Antiquariato Minore e dell’Artigianato

Domenica 28 giugno ritorna il Mercatino dell’Antiquariato Minore e dell’Artigianato nello storico rione Riva di Biella giunto alla 112° edizione. Da 38 anni le ultime domeniche di marzo, giugno e settembre espositori provenienti da tutto il Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia partecipano a questo appuntamento.

Domenica saranno presenti oltre 150 espositori, il segnale evidente di come la manifestazione abbia conquistato, nel corso degli anni, la fiducia di espositori e visitatori. Dalle 8 alle 18 gli appassionati di “cose d’altri tempi “e di artigianato potranno passeggiare tra i banchetti posizionati nelle vie e nelle piazze del quartiere storico di Biella. In occasione del mercatino, sarà possibile visitare il MeBo Museum, con apertura straordinaria per tutto il giorno con visite guidate ad un prezzo agevolato.