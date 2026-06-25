Gestione del verde a Biella, Seab: "Non era erba, era fieno" FOTO e VIDEO

E' innegabile. In città alle rotonde, nelle aiuole, nei parchi si inizia a intravedere una città più curata nella gestione del verde. A spiegare lo stato dei lavori è Gabriele Bodo Sasso, presidente della società che se ne sta occupando, Seab, che traccia un primo bilancio dopo i mesi iniziali di attività. Dopo aver assunto la gestione del verde pubblico cittadino, Seab sta affrontando una situazione più complessa del previsto.

"Stiamo procedendo secondo il programma stabilito – afferma Bodo Sasso –. I primi interventi sono stati concentrati nelle zone più critiche, come Pavignano e Chiavazza, dove da tempo non venivano effettuate manutenzioni adeguate. Abbiamo trovato situazioni di forte degrado e abbandono, segno che le ditte che in precedenza si occupavano del servizio non erano state particolarmente attente".

La gestione del verde è stata affidata a Seab dal Comune di Biella dopo la scadenza dei precedenti appalti. Una scelta dettata dalla volontà dell'amministrazione di avere un controllo più diretto del servizio attraverso una gestione in house.

"Il Comune, prendendo atto delle difficoltà riscontrate con gli affidamenti esterni, ha preferito puntare su una gestione diretta tramite Seab. L'affidamento è partito alla fine di maggio, proprio nel periodo in cui la vegetazione cresce più rapidamente. Ci siamo trovati ad affrontare situazioni molto difficili: in alcuni casi non si trattava più di tagliare l'erba, ma praticamente di intervenire sul fieno", sottolinea il presidente.

Per affrontare il nuovo incarico, la società ha rafforzato il proprio organico con nuove assunzioni. "Abbiamo inserito dieci persone attraverso una selezione pubblica. Si tratta di operatori che già lavoravano nel settore e che possiedono le qualifiche necessarie. Tutto il personale è stato formato per svolgere al meglio le attività richieste. Non si tratta di personale tolto alla raccolta rifiuti ma personale assunto proprio solo per la gestione del verde, un nuovo servizio per Seab".

Bodo Sasso tiene inoltre a precisare che il servizio di manutenzione del verde non incide sulla tariffa rifiuti pagata dai cittadini. "La gestione del verde è a carico del Comune e viene finanziata con un budget specifico. Si tratta di uno stanziamento importante, anche se in questa fase, vista la situazione che abbiamo trovato, le risorse a disposizione possono apparire limitate rispetto alle necessità".

L'obiettivo ora è recuperare il tempo perso e riportare la situazione alla normalità. "Stiamo lavorando intensamente. Sono molto soddisfatto dell'impegno dei nostri operatori, che continuano a lavorare con professionalità anche nelle giornate più calde. Oltre agli sfalci stiamo intervenendo anche sul fronte del diserbo. Stiamo prendendo in mano una situazione che era fuori controllo e chiediamo ai cittadini ancora un po' di pazienza per riuscire ad arrivare ovunque".

Nessuna pausa estiva, assicura il presidente di Seab: "Continueremo a lavorare anche ad agosto, il nostro lavoro è continuo. Il nostro obiettivo è garantire una manutenzione costante e riportare il decoro in tutte le aree verdi della città".