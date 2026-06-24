Nasce lo Statodellarte: entra in vigore la Costituzione e la Camera lancia una campagna mondiale per la Pace Preventiva

Domenica 21 giugno è svolta a Biella, presso Fondazione Pistoletto Cittadellarte, la seduta inaugurale della Camera dello Statodellarte: un evento senza precedenti, che dà vita a una forma inedita di organizzazione civica senza confini, concepita come una vera e propria opera d’arte, che si esprime attraverso una vera e propria Costituzione di novantadue articoli. Con la proclamazione dell’apertura dei lavori da parte della Presidenza sono entrati in vigore la Costituzione e tutti gli atti transitori che ne definiscono il funzionamento, dando avvio a una rete civica fondata sulla libertà dell’arte e sulla co-creazione.

Voluto da Michelangelo Pistoletto a ventinove anni dalla nascita di Cittadellarte la Fondazione da lui creata a Biella, concepito in collaborazione con Paolo Naldini e Luca Bergamo e approvato dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, lo Statodellarte è al tempo stesso un’opera d’arte e una organizzazione civica che connette e impegna una comunità senza confini a lavorare per la pace preventiva, lo sviluppo sostenibile e il rispetto della dignità umana. Traduce la Formula della Creazione in un metodo delle decisioni, riconosce le comunità di pratica come base della rappresentanza e come forze di pace, e lavora alla costruzione del Terzo Paradiso, verso un nuovo equilibrio tra natura e artificio.

L’insediamento degli organismi costituzionali

Nel corso della seduta si sono insediati per la prima volta gli organismi previsti dalla Costituzione. Nominati in applicazione delle norme transitorie (art. 89 Cost.), avviano la fase costituente dello Statodellarte. La Presidenza della Fondazione ha consegnato formalmente al Collegio dei Garanti il dossier contenente la Costituzione e tutti gli atti collegati elaborati da Cittadellarte per la fase transitoria, atti che la Camera potrà successivamente modificare nella propria autonomia.

Il Collegio dei Garanti, chiamato a vigilare sul rispetto delle norme costituzionali, riunisce personalità di altissimo profilo e prestigio della vita istituzionale, giuridica, economica e culturale: Gustavo Zagrebelsky, Stefania Giannini, Enrico Giovannini, Günter Pauli, Michelangelo Pistoletto, Niccolò Abriani, Giuliana Setari ed Emanuele Montibeller. Nella prima seduta del Collegio, i suoi componenti designeranno il o la Presidente del Collegio.

La Presidenza, organo collegiale che rappresenta lo Statodellarte, coordina l’attuazione delle decisioni dalla Camera e indirizza il lavoro del Segretariato Generale, è composta da Paolo Naldini, Simone Mainardi, Tiziana Maffei, Walter El Nagar, Saverio Teruzzi, Giacomo Bassmaji, Marina Maffei, Olga Pirazzi e Maria Teresa Pisani. Hanno inoltre preso la parola, presentando i rispettivi ambiti, il Collegio delle Ambasciate, le Opere Demopratiche, i Programmi Speciali, gli Artivatori e il Segretariato Generale. Nella prima seduta i componenti designeranno un Rettore o Rettrice della Presidenza. Alla guida del Segretariato Generale, la struttura che assicura il funzionamento dello Statodellarte, è stato nominato Luca Bergamo, già vicesindaco di Roma.

Una campagna mondiale per la Pace Preventiva

Al centro dei lavori, la Camera ha approvato — con il metodo del consenso — la decisione di lanciare una campagna mondiale per la Pace Preventiva, presentata da Bergamo a nome della Presidenza. Il progetto discusso dalla Camera con il titolo provvisorio «Creare Pace», traduce i principi dello Statodellarte in una mobilitazione g-locale, che intende mettere in relazione persone e comunità diffuse nel mondo per agire concretamente in favore della pace e della sostenibilità, tanto nelle comunità locali che globalmente. Alla Presidenza è stato conferito il mandato di sviluppare e lanciare il progetto.

La rete prende avvio su basi già ampie che includono anche le oltre duecento Ambasciate del Terzo Paradiso, promosse da Cittadellarte nel mondo, che hanno accettato di aderire diventando Ambasciate dello Statodellarte — primo, vasto nucleo della comunità internazionale che ne sostiene l’azione. Al termine dei lavori la Presidenza ha rinviato alla prossima seduta della Camera, prevista a novembre.

All’indirizzo www.statodellarte.org tutti i documenti fondativi e quelli discussi nella seduta. Dal 22 giugno sarà possibile aderire all’iniziativa chiedendo la cittadinanza dello Statodellarte direttamente dal sito, un atto marcatamente simbolico che impegna chi lo compie a sottoscrivere e praticare i principi fondativi richiamati nel preambolo e nel titolo I della Costituzione, oltre che nel successivo articolato.

Le dichiarazioni

"Con lo Statodellarte la cornice dell'arte si allarga fino a comprendere la società e la civiltà umana. L'arte non è chiamata soltanto a rappresentare il mondo, ma a partecipare alla sua trasformazione. La Pace Preventiva è il primo obiettivo di questo nuovo organismo".

Michelangelo Pistoletto

“L'entrata in vigore della Costituzione segna il passaggio da una lunga fase di elaborazione e sperimentazione a una fase di piena operatività. Lo Statodellarte nasce per dare rappresentanza alle comunità di pratica e mettere in relazione i governi istituzionali con quel "secondo governo" che ogni giorno organizza concretamente la vita delle persone e che ‘Arte della Demopraxia attiva, connette e raccorda, come avviene nelle oltre 30 sperimentazioni che dal 2015 abbiamo avviato da Roma a Seul, da Cuba a Ginevra, dall’Aquila a Gorizia, da Busto Arsizio a Ivrea e naturalmente a Biella".

Paolo Naldini - membro della Presidenza della Camera, direttore di Cittadellarte

"Ho vissuto questa giornata come un vero appuntamento con la storia. Lo Statodellarte raccoglie quasi trent'anni di lavoro di Cittadellarte e li proietta in una dimensione nuova, nella quale l'arte diventa sempre più uno strumento di responsabilità civile, partecipazione e costruzione del futuro".

Giuliana Setari - Presidente di Fondazione Pistoletto Cittadellarte

"Le grandi trasformazioni della società avvengono quando nuove idee diventano pratiche. Lo Statodellarte si inserisce in questo processo, contribuendo a costruire una cultura della sostenibilità, della cooperazione e della Pace Preventiva, in sintonia con le sfide globali del nostro tempo".

Enrico Giovannini - membro del Collegio dei Garanti

“La pace si riferisce alla nostra relazione positiva e costruttiva all'interno delle nostre comunità e con le altre, E con le altre 100 milioni di specie viventi con cui condividiamo questo pianeta. Siamo in guerra per l'acqua e per l'energia, ma siamo anche in guerra con la fauna e la flora. Ecco perché la pace preventiva crea le relazioni dinamiche, il contesto positivo e la cultura costruttiva non solo per superare le differenze, ma per costruire su di esse”.

Günter Pauli - membro del Collegio dei Garanti

"La campagna per la Pace Preventiva traduce i principi dello Statodellarte in un programma concreto di mobilitazione g-locale. L'obiettivo è mettere in relazione persone, comunità e organizzazioni che già operano per la pace e la sostenibilità, creando una rete capace di agire contemporaneamente nei territori e su scala internazionale".

Luca Bergamo - Segretario Generale

"L'idea di tornare ad interrogarsi sul patrimonio e riposizionarlo nel contemporaneo è un urgenza che intreccia confini, culture, generi e generazioni. Un pensiero che può divenire pratica quotidiana e strumento critico per gli anni difficili che stiamo attraversando".

Lisa Parola — storica dell’arte, fondatrice di a.titolo