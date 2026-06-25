Sergio Ferrarotti, il fotografo biellese che trasformò lo scatto in arte

L’immagine di oggi appartiene alla ricerca fotografica di Sergio Ferrarotti, autore biellese che ha saputo superare i confini tradizionali della fotografia per avvicinarsi a un linguaggio artistico fortemente sperimentale. In questo lavoro, realizzato in bianco e nero, elementi simbolici e grafici – come le frecce circolari e l’intervento della mano – si combinano in una composizione che richiama il movimento, la ciclicità e il rapporto tra azione e percezione.

Tipica della sua produzione è la rielaborazione dell’immagine fotografica attraverso tecniche come il fotomontaggio e il collage, che trasformano il ritratto in una sorta di “teatrino” visivo, sospeso tra realtà e costruzione mentale. Ferrarotti, sempre attento alla stampa delle proprie opere, concepiva ogni immagine come un oggetto artistico completo, frutto di un processo creativo che andava ben oltre lo scatto.

Questo lavoro testimonia la sua capacità di dialogare con le avanguardie e di sperimentare nuove forme espressive, confermandolo come una figura significativa nel panorama fotografico e artistico del territorio biellese e non solo.