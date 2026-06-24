Anffas, Vito Catania è il nuovo direttore generale della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese

Vito Catania è il nuovo direttore generale della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, di fatto il braccio operativo di Anffas.

Catania prende il posto di Ivo Manavella, che ha raggiunto la pensione. Manavella non smetterà di collaborare né con l'associazione né con la cooperativa, svolgendo per quest'ultima l'incarico di presidente.

“Avrò un ruolo diverso, ma la passione sarà quella di sempre - spiega Manavella –. Ci sarà un breve periodo di interregno, nel quale procederò al passaggio di consegne, poi Vito, che gode di tutta la mia stima, proseguirà il lavoro fatto in tanti anni. Sono sicuro che saprà fare bene e anche meglio di quanto portato avanti in oltre vent'anni di attività a servizio delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

“E' una grande emozione e soprattutto un'immensa responsabilità. Raccogliere un'eredità tanto importante non sarà facile – spiega invece Vito Catania, che da anni lavora come psicologo per l'associazione e la cooperativa -. Ho sempre condiviso e portato avanti le linee di pensiero e quelle operative di Anffas, cui devo la mia formazione. Continuerò a farlo anche con il nuovo incarico”.