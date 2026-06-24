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CULTURA E SPETTACOLI | 24 giugno 2026, 10:40

Netro accoglie “Play Time!”: tre serate di giochi in scatola

Questa sera il primo appuntamento per giocare insieme e riscoprire l’aggiornata offerta della Biblioteca comunale.

Netro accoglie “Play Time!”: tre serate di giochi in scatola

Netro accoglie “Play Time!”: tre serate di giochi in scatola

La Biblioteca comunale di Netro apre le porte a “Play Time!”, un ciclo di tre serate dedicate ai giochi in scatola e rivolte a tutte le età.

Il primo appuntamento è in programma domani sera, mercoledì 24 giugno, alle 20.30, nei locali della biblioteca. Le serate proseguiranno nei due mercoledì successivi, il 1° e l’8 luglio, sempre alla stessa ora. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere e riscoprire la Biblioteca comunale, recentemente riaperta, attraverso una proposta ludica, trasversale e accessibile. I giochi da tavola diventano uno strumento per favorire socialità, partecipazione e coinvolgimento, avvicinando adulti, bambini e famiglie anche al mondo dei libri.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di rilancio del servizio bibliotecario, sostenuto dal Comune di Netro e dal gruppo di volontari della biblioteca. Negli ultimi mesi il catalogo è stato rinnovato grazie a un finanziamento di 12.600 euro, ottenuto attraverso la partecipazione a un bando. Le risorse hanno permesso di arricchire il patrimonio librario con circa 700 nuovi titoli, dalla cultura locale alla storia fino alla narrativa, con un’offerta aggiornata che comprende anche pubblicazioni del 2026.

G. Ch.

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