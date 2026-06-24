Netro accoglie “Play Time!”: tre serate di giochi in scatola

La Biblioteca comunale di Netro apre le porte a “Play Time!”, un ciclo di tre serate dedicate ai giochi in scatola e rivolte a tutte le età.

Il primo appuntamento è in programma domani sera, mercoledì 24 giugno, alle 20.30, nei locali della biblioteca. Le serate proseguiranno nei due mercoledì successivi, il 1° e l’8 luglio, sempre alla stessa ora. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere e riscoprire la Biblioteca comunale, recentemente riaperta, attraverso una proposta ludica, trasversale e accessibile. I giochi da tavola diventano uno strumento per favorire socialità, partecipazione e coinvolgimento, avvicinando adulti, bambini e famiglie anche al mondo dei libri.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di rilancio del servizio bibliotecario, sostenuto dal Comune di Netro e dal gruppo di volontari della biblioteca. Negli ultimi mesi il catalogo è stato rinnovato grazie a un finanziamento di 12.600 euro, ottenuto attraverso la partecipazione a un bando. Le risorse hanno permesso di arricchire il patrimonio librario con circa 700 nuovi titoli, dalla cultura locale alla storia fino alla narrativa, con un’offerta aggiornata che comprende anche pubblicazioni del 2026.