Tiro con l’arco, grande partecipazione per la Gara Dahü: presenti 137 iscritti

Giornata di grande sport e partecipazione per la Gara Dahü, che ha registrato 137 iscritti, riportando numeri così alti per una gara 3D solo al 2019.

Tra i partecipanti anche un atleta di spicco delle Fiamme Azzurre, Giuseppe Seimandi, a testimonianza del livello tecnico della competizione.

Gara impegnativa, molto tecnica ma apprezzatissima da tutti: percorso curato nei dettagli e grande soddisfazione generale da parte dei partecipanti. Immancabile e molto apprezzato anche il ristoro, ricco e curato come sempre.

Dal comune di Valdilana è giunto un ringraziamento “agli organizzatori che, dopo settimane di lavoro per la preparazione del percorso, hanno offerto ai partecipanti un esperienza davvero di livello e ampiamente gradita. Una giornata di sport vero, passione e comunità”.