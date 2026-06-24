“Chie no ischit pregare andhet a mare” / “Chi non sa pregare vada al mare”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio sardo: “Chi non sa pregare vada al mare”, sottintende una condizione di particolare difficoltà, che spinge a pregare, a chiedere aiuto a Dio, anche chi pensa di non saperlo fare. Il mare in tempesta diviene maestro di preghiera.

Presentada de su dìciu.

Su diciu: “Chie no ischit pregare andhet a mare”, faghet suponner’ una situatzione de particulare dificultade, chi ispinghet a pregare, a pedire agiudu a Deus, fintzas a chie pensat de no ischire pregare. Su mare abbolotadu diventat mastru de pregadoria.

Unu dìciu sardu narat: “Chie no ischit pregare andhet a mare” e deo aggiungo: «Candho est abbolotadu meda», cosa chi ischint totu sos chi connoschent su significadu de custu dìciu. Candho su mare est calmu si podet pregare pro dare grascias e gloria a Deus, ma si su mare est abbolotadu, est sa pregadoria de pedidoria chi ndhe essit forte dae coro et est in cussas ocasiones chi, chie no ischit pregare, imparat, antzis: pregat chentza esser’ imparadu.

Sa Peràula de Deus nos faghet cumprendher ancora mezus cust’arrejonu, contendhe, pro mesu de s’evanzelista Mateu, de unu biazu fatu dae Gesus, in barca, cun sos discipulos suos. Mateu iscriet: - Acò chi in su mare s’at pesadu una tempesta gai forte chi sa barca fit ammuntada dae sas undhas; e isse, (Gesus) drummiat. Tandho, si sunt acurtziados a isse e ndhe l’ant ischidadu, nendhe: «Salvanos, Segnore, semus perdidos!». E isse lis at nadu: «Proite timides, zente de paga fide?». Poi, sindh’est pesadu, at brigadu sos bentos e su mare e luego sas undhas si sunt frimmas e b’at apidu un’asseliu mannu - (Mt 8, 24-26).

Cussa tempesta manna at fatu assuconare meda cussos òmines chi teniant puru isperientzia de mare, ca fint piscadores. Dae coro ant dimandhadu ajudu a su mastru, chi no lis aiat nadu de pregare si su mare si abbolotaiat. Su mare abbolotadu lis at imparadu a pregare. Pro cussu, narat bene su dìciu nostru: “Chie no ischit pregare andhet a mare”.

TESTO ITALIANO

Un proverbio sardo dice: “Chi non sa pregare vada al mare” ed io aggiungo: «Quando è in tempesta», cosa che sanno tutti quelli che conoscono il significato di questo proverbio. Quando il mare è calmo si può pregare per render grazie e dar lode a Dio, ma se il mare è agitato è la preghiera di richiesta che esce forte dal cuore ed è in quelle occasioni che, chi non sa pregare, impara, anzi: prega senza esser stato istruito a farlo.

La Parola di Dio ci fa capire ancora meglio questo ragionamento, raccontando, per mezzo dell’evangelista Matteo, di un viaggio fatto da Gesù, in barca, con i suoi discepoli. Matteo scrive: - Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde; ed egli dormiva. Allora, accostatisi a lui lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?». Poi, levatosi, sgridò i venti e il mare e subito le onde si placarono e ci fu grande bonaccia - (Mt 8, 24-26).

Quella violenta tempesta ha fatto spaventare molto quegli uomini che erano anche esperti di mare, perché erano pescatori. Di tutto cuore hanno chiesto aiuto al loro maestro, che non aveva insegnato loro a pregare se il mare si agitava. Il mare agitato ha insegnato loro a pregare. Per questo, dice bene il nostro proverbio: “Chi non sa pregare vada al mare”.