Pietà e misericordia in San Nicola... da Tolentino, nuova conferenza a Biella Vernato

L'Associazione Amici di San Nicola ha in programma il quinto appuntamento della rassegna "R...Estate a San Nicola", la rassegna di eventi che, dal 6 giugno al 13 settembre, animerà l'estate biellese presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino. Martedì 23 giugno, alle 18.15 si terrà la conferenza: "Pietà e misericordia in San Nicola... da Tolentino a Biella Vernato" a cura del prof. Riccardo Rabaglio.

L'incontro offrirà l'occasione per approfondire la figura di San Nicola da Tolentino e i temi della pietà e della misericordia che ne hanno caratterizzato la devozione nel corso dei secoli, con particolare riferimento alla realtà del Vernato e della città di Biella.

La rassegna "R...Estate a San Nicola" è realizzata con il contributo del Bando Eventi della Fondazione CRB e nasce con un duplice obiettivo: valorizzare e far conoscere la Chiesa di San Nicola da Tolentino a un pubblico sempre più ampio e sensibilizzare la comunità sulla raccolta fondi destinata al restauro degli intonaci interni dell'edificio. L’ingresso è a offerta libera.