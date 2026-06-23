Candelo rinnova il sostegno agli alunni con disabilità sensoriale

L'inclusione non è un principio astratto. È una responsabilità concreta che chiama le istituzioni a garantire a ogni bambino e a ogni ragazzo le condizioni per partecipare pienamente alla vita scolastica, sviluppare la propria autonomia e costruire il proprio percorso di crescita.

Con questo obiettivo il comune di Candelo conferma il proprio sostegno ai percorsi di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità sensoriale, aderendo anche per l'anno scolastico 2026/27 al progetto dedicato all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

La giunta comunale ha espresso la volontà di sottoscrivere la convenzione che coinvolge diversi enti del territorio, tra cui l'Istituto Comprensivo di Cossato, il Comune di Cossato, l'I.T.I.S. "Q. Sella" di Biella, la Provincia di Biella, il Consorzio Iris e il Cissabo, con l'obiettivo di garantire servizi altamente specializzati e fondamentali per il percorso educativo degli studenti.

Per il Comune il contributo massimo previsto ammonta a 7.578,74 euro, risorse derivanti dal fondo statale destinato all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Gli interventi saranno organizzati attraverso una progettazione condivisa tra gli enti coinvolti, così da assicurare un supporto qualificato e adeguato ai bisogni educativi presenti.

Il valore del progetto risiede nella capacità della rete istituzionale di tradurre i principi dell'inclusione in servizi concreti, continui e realmente accessibili sul territorio. Candelo aveva già sostenuto analoghi percorsi negli anni passati e la conferma dell'adesione testimonia la volontà dell'Amministrazione comunale di continuare a investire in una collaborazione stabile tra enti e servizi.

“Ogni volta che un bambino può partecipare pienamente alla vita scolastica grazie a un supporto adeguato, non stiamo semplicemente erogando un servizio: stiamo affermando un principio di civiltà. L'inclusione si realizza quando i diritti diventano opportunità concrete e quando le istituzioni sanno lavorare insieme per rimuovere gli ostacoli che possono limitare la crescita, l'apprendimento e la partecipazione delle persone” commenta l'assessore all'Istruzione e vicesindaco Selena Minuzzo.

“Dietro ogni scelta amministrativa ci sono famiglie, percorsi educativi e progetti di vita che meritano attenzione, competenza e continuità. La scuola rappresenta uno dei luoghi più importanti nella crescita di una persona e per questo è fondamentale investire in strumenti e servizi che consentano a ciascun alunno di vivere pienamente la propria esperienza educativa, sviluppando autonomie, competenze e relazioni. Una comunità che sceglie di investire nell'inclusione investe nel proprio futuro. Perché la qualità di una comunità si misura anche dalla sua capacità di garantire opportunità, partecipazione e dignità a ogni persona, senza lasciare indietro nessuno” conclude l'assessore Minuzzo.

“Una comunità è davvero forte quando sa prendersi cura delle persone più fragili e quando nessuno viene lasciato solo di fronte alle difficoltà. Per questo il Comune di Candelo conferma con convinzione il proprio impegno all'interno di una rete di enti che lavora per garantire opportunità concrete ai bambini e ai ragazzi con disabilità. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: costruire una comunità sempre più attenta, accessibile e capace di offrire a ciascuno le condizioni per esprimere il proprio potenziale” dichiara il sindaco Paolo Gelone.