Ponderano, un lettore: "I passaggi per ritirare la plastica non sono più sufficienti" FOTO

Buongiorno, vorrei segnalare alla redazione di NewsBiella.it la situazione che da mesi si protrae nella zona residenziale Il Fontanone a Ponderano. I passaggi per ritirare la plastica, che ora comprende imballaggi leggeri e scatolame, non sono più sufficienti e ogni settimana si crea questo disagio ,con conseguenze che tutti possono immaginare. Dopo segnalazioni fatte a Seab , ho deciso di porre l'attenzione anche a Voi nella speranza che si possa porvi rimedio ed evitare di ritrovarci le pantegane per la strada. Inoltre una delle foto ritrae un cassonetto dell'indifferenziato con il fondo che ha ceduto e quindi espone la pattumiera all'esterno (segnalato anche quello ma mai sostituito).

Spero che possiate pubblicare questa situazione anche perchè ci sono persone che non abitano nella zona ma arrivano in auto a scaricare i loro rifiuti qui.

Noi tutti paghiamo per un servizio scadente, nonostante Seab si lodi per aver attivato il servizio di manutenzione del verde pubblico.

Cordiali saluti.



