Netro, Acqua e territorio: questa sera il punto sul Progetto FILLE

Si terrà questa sera, venerdì 19 giugno, alle 20.30, al Polivalente di Netro, l’incontro pubblico dedicato al “Progetto FILLE – Acqua e territorio”, promosso dai Cittadini della Valle Elvo.

La serata divulgativa, aperta alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di conoscere i dati, comprendere il progetto e discutere il futuro della Valle Elvo. Sono invitati i cittadini interessati, i sindaci e le associazioni territoriali. L’appuntamento arriva in un momento di forte attenzione da parte della comunità locale. In molti hanno aderito all’iniziativa nata per fare chiarezza su un progetto che, fino a poche settimane fa, sembrava essere passato quasi in sordina. Le firme di opposizione raccolte in pochi giorni hanno già superato le mille adesioni, segnale di una mobilitazione crescente attorno al tema dell’acqua e della tutela di un territorio.

Il programma prevede, dopo l’introduzione, un approfondimento sul contesto e sulle finalità del progetto FILLE, seguito dall’intervento di un geologo, che illustrerà la Fase 1 e il funzionamento degli strumenti di ricerca. Saranno poi presentati i numeri dell’acqua e le ragioni dell’opposizione, con un aggiornamento sullo stato dell’iniziativa. Spazio all’esperienza di Valle Elvo Viva, indicata come caso di successo nella tutela del territorio e dell’acqua. La parte finale sarà dedicata alle domande del pubblico, al confronto e agli eventuali interventi da parte delle amministrazioni presenti.

L’incontro punta a riportare al centro del dibattito dati, informazioni e partecipazione, in una valle dove il tema dell’acqua continua a suscitare interesse, interrogativi e nette prese di posizione.