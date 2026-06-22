Concertozzo, scatta il divieto di sosta in piazza Falcone, "Cartelli ignorati"

Dalle 7 di questa mattina lune 22 giugno è scattato il divieto di sosta in piazza Falcone a Biella e nelle aree limitrofe in vista dell'allestimento del palco per il Concertozzo. Il provvedimento resterà valido fino al termine della manifestazione, prevista per sabato 27 giugno. Peccato che però tanti automobilisti durante l'intera mattinata hanno continuato a lasciare le proprie auto nei parcheggi interessati dal provvedimento, nonostante la presenza della segnaletica temporanea che indica il divieto.

"La misura è stata adottata con molta probabilità per consentire le operazioni di montaggio delle strutture necessarie all'evento e permettere ai mezzi incaricati dell'allestimento di operare senza ostacoli - spiega un lettore -. Il divieto è stato fatto scattare con largo anticipo rispetto alle operazioni di montaggio. Come si fa ignorare i cartelli? Saranno magari anche persone che sono andate al mercato, ma mi chiedo dove sia in senso civico di queste costoro, non va bene così".