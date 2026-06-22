Borriana, "Pranzo dell'Amicizia", il Capogruppo: "Grazie a tutti" FOTO

Si è svolto ieri, domenica 21 giugno, il Pranzo dell'Amicizia, un momento di festa e condivisione che ha saputo unire la comunità in un'atmosfera di grande calore. L'evento ha visto la partecipazione di circa 50 persone, tra cui molti dei nostri cari anziani over 80 e numerosi simpatizzanti del gruppo Alpini.



Il Capogruppo del Gruppo Alpini di Borriana, Giovanni Guadagnuolo, desidera esprimere il più vivo e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata. "In particolare, un grazie di cuore va a all'Amministrazione Comunale, per il costante supporto e la preziosa vicinanza alle nostre iniziative, alla Proloco, per la collaborazione logistica e l'Associazione "El Chinche", per il fondamentale e generoso aiuto e, soprattutto, per il toccante contributo video proiettato durante la giornata, che ha permesso a tutti i presenti di ricordare la nostra storia e riscoprire le nostre profonde radici. Vedere i nostri anziani e i nostri simpatizzanti ridere e stare insieme felici è il regalo più bello. La sinergia tra le associazioni e le istituzioni locali è la vera forza del nostro territorio. Grazie a tutti di cuore e arrivederci al prossimo anno!"

Il sindaco Francesca Guerriero si unisce ai ringraziamenti: "A nome di tutta l'Amministrazione Comunale voglio esprimere la mia gratitudine al Gruppo Alpini: Un grazie immenso alle nostre Penne Nere per l'impeccabile organizzazione e per l'attenzione costante che dedicano ai nostri anziani. Gli Alpini si confermano, ancora una volta, un pilastro fondamentale e un esempio di solidarietà per tutta la nostra comunità".