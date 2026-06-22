LILT Biella, Cancer Survivors Day a Città Studi: momento di grande partecipazione e presenza FOTO

Sabato 20 giugno a Città Studi, 96 persone (su un totale di 120 iscritti) hanno preso parte alla seduta collettiva di yoga, sfidando il caldo e condividendo una mattinata speciale dedicata a chi ha affrontato, sta affrontando o accompagna qualcuno lungo il percorso della malattia oncologica.

A guidare la pratica è stata Susan Ostano, insegnante di yoga e fisioterapista dell’ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico di Spazio LILT. Attraverso il respiro, il movimento e la condivisione, la mattinata ha voluto trasmettere a tutti i presenti il messaggio centrale dell’iniziativa: yoga, comunità e vicinanza per ricordare a ogni paziente oncologico che non è solo.

Dopo la lezione, l’evento è proseguito con l’esibizione delle partecipanti al progetto di LILT Biella “Fili in Armonia. Affrontare la malattia a ritmo di danza”, rivolto alle donne in terapia e follow-up oncologico e organizzato in collaborazione con la Scuola di Danza Mambo Forrò e le associazioni Cucito in Scena e Il Cassetto dei Sogni. Un momento intenso, capace di raccontare il valore del movimento, dell’espressione di sé e della fiducia ritrovata.

“Il Cancer Survivors Day - ha ricordato la Presidente di LILT Biella Rita Levis - nasce per celebrare la vita che continua nonostante la diagnosi oncologica e per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce, della riabilitazione, del supporto psicologico e della qualità della vita durante e dopo le cure. Ma anche per trasmettere il valore di una comunità che c’è!”.

Ad aprire l’evento accanto alla Presidente Levis anche l’assessore del comune di Biella Domenico Gallello. LILT Biella ringrazia tutte le persone che hanno partecipato e reso speciale questa edizione, il Comune di Biella per la concessione del Patrocinio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il contributo, i partner Lions Club Biella “Bugella Civitas”, Federmanager Biella e Nictech srl, e Città Studi Biella per la preziosa collaborazione.

Tutte le donazioni raccolte durante l’evento contribuiscono al sostegno del progetto “Fili in Armonia. Affrontare la malattia a ritmo di danza”.