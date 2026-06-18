Notte prima degli esami, il ricordo di Gabriele Martinazzo: “Forse l’unica notte in cui ho studiato davvero...”

Nel giorno della prima prova della maturità, tornano i ricordi legati a una delle notti più intense per generazioni di studenti: quella prima degli esami.

A condividere la propria esperienza è Gabriele Martinazzo, presidente Cordar Biella, che ripensa alla vigilia del suo esame di Stato, con poche e semplici parole: "Notte prima della maturità... forse l’unica notte in cui ho studiato. C'era una sorta di tensione, ma alla fine sono riuscito a gestirla. L'unica cosa che ricordo bene è che ho studiato veramente! Buona giornata a tutti".