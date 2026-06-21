Salussola, dal 1° luglio 2026 cambia la raccolta rifiuti: nuovo incontro pubblico informativo con SEAB

A Salussola arrivano importanti cambiamenti sul fronte della raccolta dei rifiuti. A partire dal 1° luglio 2026, infatti, il servizio subirà alcune modifiche che riguarderanno le modalità e l’organizzazione della raccolta sul territorio comunale.

Le novità sono state già anticipate da SEAB, che ha pubblicato i nuovi calendari aggiornati della raccolta, disponibili per la consultazione da parte dei cittadini.

Per accompagnare la popolazione in questa fase di cambiamento e chiarire ogni eventuale dubbio, è stato organizzato un nuovo incontro pubblico informativo aperto a tutti.

L’appuntamento è fissato per lunedì 22 giugno 2026 alle ore 21.00, presso il Salone Polivalente di via Elvo 58 a Salussola. Durante la serata verranno spiegate nel dettaglio le nuove modalità di raccolta e saranno fornite risposte alle domande dei presenti.