Verrone, inaugurato il nuovo nido FOTO

Sabato 13 giugno l’Amministrazione Comunale, insieme al Team Oltreilgiardino, hanno inaugurato simbolicamente la nuova sede dell’Asilo Nido appena costruito, aprendo le porte alle Famiglie del territorio e non solo! Un’occasione per scoprire gli spazi che dal prossimo anno ospiteranno i più piccoli, ancora privi di arredi ma già ricchi di potenzialità.



Ad accogliere Genitori e bambini la Responsabile della Coop. Oltreilgiardino - Luisa Barberis Negra - insieme al Sindaco - Gianluca Bazzan - ed alla Vicesindaco - Cinzia Bossi. Il tour è stato condotto dalla Referente del servizio, Patrizia Cascarano e da Alice Broglia Patron, responsabile del progetto Yoga al Nido.

Il Team di Oltreilgiardino ha allestito gli ambienti vuoti per anticipare la filosofia educativa che poi è stata presentata ai Genitori: Cura, Bellezza, Outdoor Education, Yoga, Letture in Biblioteca, Educazione al Rischio, Autonomia e sviluppo logico-matematico.



A completare la visita, la visione di un video rendering realizzato dal Sindaco con “Spazio Arredo” di Arezzo, l’azienda che curerà l’arredamento completo della struttura.

Dopo la visita, le Famiglie si sono ritrovate sotto il portico dell’attuale Nido per un dolce momento di convivialità con merenda e tisana rinfrescante.

Il momento finale è stato dedicato all’“Albero delle Radici”: ogni Genitore ha scritto su un fiore o una foglia di cartoncino la parola che per lui descrive il Nido, contribuendo a creare un simbolo collettivo della nuova Comunità.

Una bellissima occasione per conoscerci, mostrare la nuova struttura e raccontare il nostro metodo educativo, ascoltando suggestioni e timori dei neo Genitori: le basi della relazione Nido-Famiglia iniziano proprio così! .