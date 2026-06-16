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CRONACA | 16 giugno 2026, 11:20

Roppolo, furto nella notte in un locale: rubato anche l’incasso da 500 euro

Portate via alcune stecche di sigarette, assieme ad un portamonete e ad un paio di slot machine.

Roppolo, furto nella notte in un locale: rubato anche l’incasso da 500 euro (foto di repertorio)

Roppolo, furto nella notte in un locale: rubato anche l’incasso da 500 euro (foto di repertorio)

Furto in un locale di Roppolo. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 15 giugno, in orario di chiusura: stando alle prime ricostruzioni, affidate ai militari dell’Arma, i ladri avrebbero prima forzato la porta dal cortile poi, una volta all’interno, avrebbero messo a soqquadro i locali. 

Alla fine, avrebbero rubato un paio di slot machine, un porta monete, alcune stecche di sigarette e l’incasso di giornata, circa 500 euro. L’ammontare dei danni è in fase di quantificazione. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

g. c.

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