Roppolo, furto nella notte in un locale: rubato anche l’incasso da 500 euro

Furto in un locale di Roppolo. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 15 giugno, in orario di chiusura: stando alle prime ricostruzioni, affidate ai militari dell’Arma, i ladri avrebbero prima forzato la porta dal cortile poi, una volta all’interno, avrebbero messo a soqquadro i locali.

Alla fine, avrebbero rubato un paio di slot machine, un porta monete, alcune stecche di sigarette e l’incasso di giornata, circa 500 euro. L’ammontare dei danni è in fase di quantificazione. Sull’episodio indagano i Carabinieri.