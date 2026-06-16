Pralungo, presentato “Bugella. Quattro storie medievali”

Sabato 13 giugno, il Gruppo Culturale Pralunghese, l'Associazione Amici del Volontariato e la Biblioteca comunale hanno organizzato nella biblioteca di Pralungo la presentazione del volume “Bugella. Quattro storie medievali”, scritto dal collettivo I Biblionauti. Gli autori sono quattro scrittori biellesi – Renata Bertero, Anna Boggero Prin, Giulio Pavignano e Riccardo Quaglia-, che hanno già all’attivo romanzi e saggi scritti singolarmente; dopo aver pubblicato l’anno scorso un “Nell’Universo delle Parole - non manuale di scrittura creativa”, hanno ora dato alle stampe questa nuova opera collettiva, dedicata all’anniversario della nostra città: nel 2026 ricorrono infatti i 1200 dalla prima attestazione del toponimo “Bugella” in un documento, un diploma dell’anno 826, in cui l’imperatore Ludovico il Pio e il figlio Lotario concedono il territorio biellese ad un conte Bosone, la cui esatta identità è sconosciuta. Il volume è composto da quattro racconti, ambientati in secoli diversi del Medioevo biellese.

La serata, introdotta dalla presidente delle due Associazioni Carolina Valentino, ha visto gli autori presentare ciascuno il proprio testo, leggendone anche brevi brani, e poi dialogare con il pubblico presente. Al termine dell’incontro, allietato dalle musiche proposte dal giovane d-j Matteo Clemente, le volontarie dell’Associazione e della biblioteca hanno offerto un ricco buffet a tutti gli intervenuti.