Valle Cervo, cause accidentali per la moto avvolta dalle fiamme

Ha preso fuoco per cause accidentali la moto avvolta dalle fiamme, segnalata lo scorso sabato dai residenti e dagli automobilisti in transito nell’alta Valle Cervo.
Dalle prime ricostruzioni, il mezzo era stato lasciato in sosta dal proprietario lungo la strada che conduce alla Galleria Rosazza per dedicarsi ad una passeggiata tra i sentieri e i boschi della zona.
Dopo qualche minuto, il motore si sarebbe però surriscaldato a causa di una sospetta perdita di benzina determinando l’incendio del veicolo. Esclusa quindi l’ipotesi dell’atto doloso.
Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo e successiva messa in sicurezza dell’area interessata. Presenti anche i Carabinieri.