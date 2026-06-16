Memoria partigiana tra Biellese e Valsesia: inaugurata la targa per Ettore Ottolini FOTO

Grande partecipazione, sabato 13 giugno, alla terza camminata partigiana del 2026, organizzata dall’ANPI Varallo e Alta Valsesia in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia e con le altre sezioni ANPI valsesiane.

Oltre cinquanta persone sono salite da Campo Ragozzi all’Alpe Portile per l’inaugurazione di una nuova targa dedicata a Ettore Ottolini, partigiano milanese di 21 anni, ucciso in combattimento dai repubblichini il 20 aprile 1944. La sua vicenda, di cui nel tempo si erano perse le tracce, è stata ricostruita grazie al lavoro di ricerca di Gianni Testa e Rossella De Pietri.

Al rientro, a Campo Ragozzi, è stato inaugurato anche un pannello curato dai Comitati provinciali ANPI di Vercelli, Novara e Biella, dall’Istorbive, dal Comune di Alto Sermenza, dalla Sezione ANPI Varallo Alta Valsesia e dalle sezioni legate ai tre partigiani coinvolti nell’eccidio: la Sezione Carlo Barbieri di Arona, la Sezione Belloyanis di Milano e la Sezione Pratocentenaro di Milano, intitolata a Teresio Mandelli.

Attraverso testi e fotografie, il pannello ricostruisce lo scontro nel quale perse la vita Ottolini e durante il quale furono catturati altri due partigiani: Giusto Caligara, di Mercurago d’Arona, 19 anni, e Teresio Mandelli, di Milano, 22 anni. Entrambi furono fucilati sei giorni dopo al cimitero di Rimasco. Proprio qui i partecipanti hanno fatto tappa per deporre fiori presso le lapidi che ne conservano la memoria.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento all’amministrazione comunale di Alto Sermenza per l’accoglienza ricevuta dal sindaco Roberto Sacchi, e a Giovanni Aprile di Ferrate per il sostegno offerto nell’allestimento del pannello e per la merenda preparata per i partecipanti.

Le camminate partigiane sono occasioni di incontro e approfondimento dedicate ai luoghi della Resistenza sul territorio. Il prossimo appuntamento, valido come quarta camminata del calendario, sarà sabato 21 giugno a Postua, all’Alpe Morcei.

Le altre date in programma sono: 19 luglio a Camasco, Alpe Sacchi; 23 agosto a Rassa, Alpe sulla Piana; 20 settembre a Fobello, Selle di Baranca; 10 ottobre al Monte Fenera, con dedica ad Alessandro Orsi; 15 novembre a Gattinara, Madonna di Rado.