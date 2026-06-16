Biella, due nuove donazioni per l'Associazione Amici dell'Ospedale

Mercoledì 10 giugno, presso il corner dell'Associazione Amici dell'ospedale di Biella, nell'atrio dell'Ospedale, il presidente Leo Galligani e Lauretta Ruffino del Consiglio Direttivo, hanno ricevuto i rappresentanti della Pro Loco di Pollone: il presidente Adriano Giaretta, Marcella Aglietti e Enrico Rosso, dell'omonimo caseificio, sponsor dell'ultima edizione della Maratoma e Maratonina di maggio 2026.

L'associazione ha consegnato un assegno di 2000 euro per la progettualità 2026, come offerta derivante dai proventi della manifestazione sportiva. "Ringrazio di cuore il presidente Giaretta e la Pro Loco tutta - ha affermato Galligani - per la costante e costruttiva collaborazione con la nostra associazione che prosegue da anni. Solo lavorando in piena sinergia col territorio si possono raggiungere gli importanti obiettivi che ci siamo prefissati a favore del nostro Ospedale".



Successivamente Ruffino, a nome del Gruppo Aziendale Anziani della Lana Gatto, nato nel 1976 con finalità solidali, ha porto nelle mani del presidente Galligani un altro assegno di euro 2000 euro, frutto di una raccolta fondi.