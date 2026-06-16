Fede e tradizione, la Valle Strona e Casapinta rinnovano il pellegrinaggio a Oropa FOTO

Come da tradizione, si rinnova il legame, spirituale e devozionale, della comunità biellese con la Madonna d’Oropa.
Nei giorni scorsi, si è tenuto il pellegrinaggio annuale al Santuario delle parrocchie della Valle Strona, assieme a quella di Casapinta. Presenti moltissimi fedeli, sindaci, associazioni e famiglie.
La funzione in Basilica Antica è stata celebrata da don Mario Parrucin, parroco di Valle Mosso, assieme a padre Luca di Casapinta. Ad animare la funzione il Coro Parrocchiale di Casapinta.