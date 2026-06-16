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Valli Mosso e Sessera | 16 giugno 2026, 12:40

Fede e tradizione, la Valle Strona e Casapinta rinnovano il pellegrinaggio a Oropa FOTO

Fede e tradizione, la Valle Strona e Casapinta rinnovano il pellegrinaggio a Oropa (foto Claudio Nicola)

Fede e tradizione, la Valle Strona e Casapinta rinnovano il pellegrinaggio a Oropa (foto Claudio Nicola)

Come da tradizione, si rinnova il legame, spirituale e devozionale, della comunità biellese con la Madonna d’Oropa. 

Nei giorni scorsi, si è tenuto il pellegrinaggio annuale al Santuario delle parrocchie della Valle Strona, assieme a quella di Casapinta. Presenti moltissimi fedeli, sindaci, associazioni e famiglie. 

La funzione in Basilica Antica è stata celebrata da don Mario Parrucin, parroco di Valle Mosso, assieme a padre Luca di Casapinta. Ad animare la funzione il Coro Parrocchiale di Casapinta.

g. c.

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