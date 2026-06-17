Orgoglio biellese? Naturalmente Biella: se ne parla a Città Studi

Fondazione BIellezza è impegnata nella valorizzazione turistica del Biellese e nello sviluppo delle potenzialità del territorio attraverso progetti in grado di attrarre investimenti e di stimolare nuove attività imprenditoriali capaci di generare nuove opportunità occupazionali, così contribuendo al benessere delle comunità locali.

Il Biellese, già ricco di storia, successi, idee e progetti, necessita di una più precisa strategia di sviluppo tra tutti i soggetti locali per garantire – attraverso il potenziamento delle attrattività turistiche del territorio – una crescita costante, sostenibile e di lungo periodo.

Sulla base di questa premessa, Fondazione BIellezza intraprende progetti e iniziative che si integrano il tessuto sociale e con quelle già presenti sul territorio, stimolando una trasformazione concreta e consapevole del territorio.

Lo strumento attraverso il quale le iniziative di Fondazione BIellezza si esprimono è Naturalmente Biella: un pensiero e un’identità che sta alla base dello sviluppo territoriale del Biellese. Logo, immagine coordinata, una campagna continuativa in Italia e all’estero realizzata in stretta sinergia con ATL – Terre dell’Alto Piemonte racconta le bellezze, le storie e le eccellenze del territorio richiamando all’autenticità, alla tradizione, alle bellezze locali, all’enogastronomia. Affinché i biellesi – soprattutto i giovani – siano i primi ambasciatori del proprio territorio, con orgoglio e partecipazione.

Perché sono le persone a definire un territorio.

Giovedì 18 giugno 2026 a Città Studi ore 20.45

La giornata dell’orgoglio biellese

Una serata di incontro e scambio aperta a tutti incentrata sulla valorizzazione turistica e culturale biellese, per far scoprire le attività ad oggi realizzate da Fondazione BIellezza e quelle di prossima realizzazione. Durante l’evento, testimoni del territorio e non (da opinion leader a esperti di turismo, da chi ha deciso di venire a vivere nel Biellese a chi ha deciso di lavorarci), racconteranno le proprie storie ed esperienze. Uno scambio produttivo, fattivo e sincero. Perché sono le persone a fare un territorio. E perché il territorio è fatto di persone.

Giugno è il mese di Naturalmente Biella

Il Biellese si racconta. Giugno è il mese di NATURALMENTE BIELLA, un piano di comunicazione integrato che culmina giovedì 18 giugno con una serata a Città Studi, pensata per restituire al pubblico l’amore per il territorio, l’orgoglio di essere biellesi. Il cuore del concetto è il legame tra gli esseri umani, come individui o come comunità, e un preciso tratto di spazio terrestre. Un legame a doppio senso: il nostro territorio ci ‘appartiene’, per così dire, ma insieme noi sentiamo di ‘appartenergli’, di ‘far parte’ del territorio.

Naturalmente Biella lungo le strade della Provincia, tappezzate di Biellese

Piazze, strade, punti strategici di tutta la Provincia. Oltre 600 manifesti distribuiti in decine di Comuni, dalle valli alle baragge, dalle arterie principali ai centri storici, portano quattro soggetti fotografici che raccontano il Biellese attraverso i luoghi che lo definiscono: il Ricetto di Candelo, il Tracciolino, Oropa, la Baraggia in bici. A questi si aggiunge il soggetto dedicato al progetto "La Notte dei Rifugi", in continuità con l’iniziativa in corso voluta da Rifugi Biellesi e Fondazione BIellezza. Un presidio continuativo è garantito anche nell'area del Lago di Viverone per tutta la stagione estiva.

Naturalmente Biella sulla stampa locale

Articoli, segnalazioni, approfondimenti e le campagne in corso contribuiscono a valorizzare le bellezze del territorio, gli eventi, le attività. In particolare, dal 6 giugno in poi, uscite pubblicitarie concentreranno l’attenzione sull'invito alla serata. Le iniziative saranno diffuse anche attraverso attività stampa.

Naturalmente Biella sui social. L'attesa cresce

I canali Instagram e Facebook di Naturalmente Biella avvicinano progressivamente il pubblico alla serata con una programmazione costruita ad hoc: post, caroselli, reel territoriali e video capaci di raccontare esperienze, paesaggi, eventi e peculiarità enogastronomiche del Biellese. A ridosso dell'evento del 18 giugno, invito all'evento e un countdown finale che porta fino alla sera di Città Studi, per coinvolgere tutta la community. Inoltre, campagne ADV continuative affiancano i contenuti organici per una promozione completa e un aumento della visibilità del Biellese attraverso contenuti digitali ad hoc.

Naturalmente Biella e gli appuntamenti del mese

A partire dall'8 giugno le fotografie delle campagne realizzate entrano negli spazi commerciali di Esselunga Biella e il Centro Commerciale Orsi. Una mostra diffusa che porta Naturalmente Biella dentro la quotidianità delle persone.

Una visibilità che porta l’attenzione sulla serata del 18 giugno a Città Studi: un racconto corale lasciato alle persone, alle storie, ai biellesi. Affidato alle voci di chi i progetti della Fondazione li ha vissuti. Perché sono le persone a fare un territorio. Perché Naturalmente Biella è di chi crede nello sviluppo turistico del Biellese.