“Voci di donne in Piemonte”: ANPI Biella ricorda gli 80 anni dal primo voto femminile in Italia

In occasione degli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia, il Comitato Provinciale ANPI Biella E.T.S. propone un’iniziativa dedicata alla memoria femminile e alla conquista dei diritti democratici.

Al centro dell’appuntamento il libro di Elisabetta Dellavalle, Voci di donne in Piemonte, che racconta le vite ordinarie di donne straordinarie nate in Piemonte e vissute tra il XIX e il XX secolo. Il volume ricorda 39 figure femminili impegnate in politica, sanità, scuola, scienza, sociale, arte e cultura: donne che, con la voce e con le azioni, si sono battute per libertà e uguaglianza, nella convinzione che ogni donna "può entrare nella vita politica del paese".

Costruito come un calendario civile, il libro scandisce le date dal 25 aprile al 2 giugno. Il percorso parte da Maria Antonietta Torriani, nata nel 1840, e arriva a Rosanna Benzi, nata nel 1948, restituendo spazio anche a figure immeritatamente dimenticate.

Il 25 aprile è dedicato alle giovani staffette cadute Santina Riberi e Rosanna Re; il 1° maggio ricorda il lungo sciopero delle sartine torinesi, le “Caterinette”; il 1° giugno richiama le mondine di Vercelli, che in quel giorno, un secolo fa, ottennero le otto ore di lavoro.

La conclusione, il 2 giugno, è affidata alle tre madri costituenti piemontesi: le torinesi Angiola Minella, Rita Montagnana e Teresa Noce.