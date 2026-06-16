Il Day Hospital dell’ASL di Biella in gara per il premio nazionale sull’innovazione di Fondazione Italia Digitale

L’ASL di Biella partecipa all’edizione 2026 del concorso nazionale “Smartphone d’Oro”, il principale riconoscimento nazionale dedicato alle migliori esperienze di comunicazione, innovazione e trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione, promosso da Fondazione Italia Digitale.

In gara c’è il progetto di digitalizzazione delle terapie del Day Hospital emato-oncologico dell’Ospedale degli Infermi di Biella, un modello che rappresenta oggi una delle esperienze più avanzate a livello nazionale.

Il Day Hospital oncologico biellese è infatti il primo in Italia ad aver implementato un processo terapeutico completamente digitalizzato, integrando in un unico flusso operativo le attività di Oncologia, Farmacia Ospedaliera e assistenza infermieristica. La digitalizzazione dei processi ha consentito di integrare prescrizione elettronica, preparazione informatizzata dei farmaci, tracciabilità tramite barcode e pompe infusionali collegate direttamente al sistema gestionale. Un modello che garantisce sicurezza, tracciabilità del farmaco e una significativa riduzione del rischio clinico. Solo nel 2025 il sistema ha supportato oltre 1.000 pazienti in trattamento onco-ematologico, contribuendo a migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dell’assistenza. Alla base di questo modello vi è una piattaforma software, supportata da cloud, che consente interoperabilità tra sistemi clinici e dispositivi, una gestione centralizzata dei dispositivi, aggiornamenti continui, elevati standard di cybersecurity e protezione dei dati.

«La somministrazione dei farmaci oncologici è un processo estremamente complesso e delicato, strutturato in molte fasi e che coinvolge molteplici Professionisti” – ha sottolineato l’ingegner Alberto Petti, Responsabile della Struttura Semplice (SS) Ingegneria Clinica -. In questi anni abbiamo lavorato molto per garantire la massima sicurezza di pazienti e operatori, implementando un avanzato sistema informatico, che accompagna l’intero ciclo del farmaco, dalla prescrizione fino all’infusione, affiancando il lavoro umano con strumenti digitali di controllo, per ridurre al minimo il rischio di errore in tutte le fasi del percorso terapeutico. Un percorso oncologico digitalizzato aumenta la sicurezza e consente agli operatori di lavorare con maggiore serenità, riducendo il tempo dedicato ad attività ripetitive per potersi concentrare su quelle a maggiore valore aggiunto: la prescrizione, la cura, l’assistenza».

«Questa modalità di supervisione permette all’infermiere di avere una visione d’insieme immediata e costantemente aggiornata, che ha come obiettivo innanzitutto un incremento sistematico della sicurezza e consente anche una migliore programmazione dell’attività, un’ottimizzazione dei tempi e della qualità della prestazione complessiva resa dai professionisti a beneficio dei pazienti» – ha spiegato Marisa Beltramo, Coordinatrice Infermieristica e Responsabile Assistenziale del Dipartimento Funzionale di Oncologia dell’ASL BI, promotrice del progetto.

Come votare

📅 Martedì 16 giugno 2026 Ufficio Comunicazione e URP ASL BI Int. 015-15153921 - Cell. 3484937310

🕙 Dalle ore 10.00 alle 14.30

Per sostenere il progetto dell’ASL di Biella: Collegarsi alla pagina di votazione: www.fondazioneitaliadigitale.org/votazione-smartphone-doro-2026 Cercare il Progetto n. 56 – ASL BI Esprimere la propria preferenza In alternativa è possibile accedere direttamente alla pagina di voto tramite il QR Code presente nella locandina.