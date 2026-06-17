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CRONACA | 17 giugno 2026, 10:40

Ancora incidenti nel Biellese, due motociclisti in ospedale

Sinistri rilevati nei comuni di Mongrando, Valdengo e Gaglianico.

Ancora incidenti nel Biellese, due motociclisti in ospedale (foto di repertorio)

Ancora incidenti nel Biellese, due motociclisti in ospedale (foto di repertorio)

Si allunga l’elenco dei sinistri stradali rilevati nella Provincia di Biella. Due le persone ferite nella giornata di ieri, 16 giugno: innanzitutto a Valdengo, dove un motociclista di 73 anni ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata a causa di un avvallamento. Nella caduta avrebbe riportato lievi escoriazioni ed è stato necessario il trasporto in ospedale per l’assistenza del caso. 

A Gaglianico, invece, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe poi finita contro due mezzi in sosta per via dell’urto. In breve tempo, il centauro di 42 anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. 

Infine, a Mongrando non ci sono state conseguenze gravi nell’incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Entrambi i conducenti hanno poi compilato il modello cid alla presenza dei Carabinieri.

g. c.

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