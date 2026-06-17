Ancora incidenti nel Biellese, due motociclisti in ospedale

Si allunga l’elenco dei sinistri stradali rilevati nella Provincia di Biella. Due le persone ferite nella giornata di ieri, 16 giugno: innanzitutto a Valdengo, dove un motociclista di 73 anni ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata a causa di un avvallamento. Nella caduta avrebbe riportato lievi escoriazioni ed è stato necessario il trasporto in ospedale per l’assistenza del caso.

A Gaglianico, invece, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe poi finita contro due mezzi in sosta per via dell’urto. In breve tempo, il centauro di 42 anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

Infine, a Mongrando non ci sono state conseguenze gravi nell’incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Entrambi i conducenti hanno poi compilato il modello cid alla presenza dei Carabinieri.