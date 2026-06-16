Supermercati nel mirino tra Candelo e Biella: fermato un giovane, si cerca una coppia

Carabinieri a Candelo e Biella per un paio di furti avvenuti all’interno dei supermercati della zona.

Nel primo caso, è stato fermato dai militari dell’Arma un giovane in fuga, un 25enne di origine straniera, che avrebbe asportato della merce dagli scaffali. Rischia ora una denuncia.

Nel capoluogo di provincia, invece, una donna e un uomo sarebbero stati fermati alle casse con della carne non pagata. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, la coppia si sarebbe già allontanata a bordo di un’auto. Sono in corso i dovuti accertamenti per dar loro un volto.