Biella, al Palazzone visita guidata della mostra “Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento” coi ragazzi del gruppo “Promoter”

Sabato 20 giugno al Palazzone di Biella, alle 15 e alle 16.30, sarà possibile visitare la mostra “Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento” con i ragazzi del gruppo Promoter, giovani con disabilità cognitiva che faranno da guide d’eccezione e accompagneranno i partecipanti in un percorso di scoperta attraverso uno sguardo nuovo e inclusivo.

Torna così al Palazzone l’appuntamento con le visite guidate nell’ambito del progetto Vivi Biellese, già svoltesi nel corso del 2025 in occasione della mostra “Dialoghi. Longoni, Balla, Mirò e altri maestri dal Museo del Territorio Biellese”, grazie alla collaborazione della Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C. e la Cooperativa Tantintenti.

I ragazzi coinvolti hanno iniziato a familiarizzare e approfondire i contenuti della mostra dal mese di aprile, affiancati da Alessandra Montanera, storica dell’arte che collabora con importanti realtà culturali nell’ambito della conservazione e della divulgazione dei patrimoni artistici.

Obiettivo e senso profondo del progetto “Vivi Biellese” è quello di promuovere un approccio inclusivo delle esperienze del territorio biellese, così da renderle accessibili a un numero sempre maggiore di persone, e al tempo stesso, attraverso un coinvolgimento diretto e partecipato, rendere i “Promoter” fruitori attivi delle proposte, promuovendo in prima persona le opportunità sul territorio.

La partecipazione alla visita è gratuita, previa prenotazione attraverso la piattaforma BiellaWelfare: https://biellawelfare.it/scheda-visita-alla-collezione-franco-riccardi-segni-e-visioni-del-novecento-a-cura-del-gruppo-promoter-del-progetto-vivi-biellese-20-giugno-2026-28420

La mostra “Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento” – promossa e organizzata dal gruppo Sella e dalla Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C. e curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo – è visitabile gratuitamente fino al 28 giugno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.