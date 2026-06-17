Cossato, accende un fuoco nel cuore della notte: i residenti si preoccupano e chiamano i Carabinieri

Un piccolo fuoco acceso in piena notte, nel giardino di casa, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato intorno alle 2 di oggi, 17 giugno, nel comune di Cossato, dove un residente ha contattato il 112 temendo che il vento potesse propagare le fiamme verso altre direzioni.

Una volta sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato che stavano bruciando foglie secche e alcuni rami raccolti nel giardino. Un atto che sarebbe stato compiuto, stando agli accertamenti svolti, da una pensionata nella zona. La stessa avrebbe spiegato di aver notato la presenza di una famiglia di topi e di aver deciso di accendere il falò nel tentativo di allontanarli.

Tuttavia i Carabinieri le hanno spiegato che si trattava di una pratica non consentita e potenzialmente pericolosa. Compresa la situazione, la donna ha immediatamente provveduto a spegnere il fuoco e si è scusata per l’accaduto.