Andorno, donna travolta da una bici: finisce in codice giallo all’ospedale

Una donna è finita al Pronto Soccorso, in codice giallo, dopo esser rimasta coinvolta in un sinistro. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 15 giugno, nel comune di Andorno Micca: stando alle prime ricostruzioni, la 74enne è stata travolta da una bici condotta da un giovane.

In breve tempo, la pensionata è stata soccorsa e assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme alle forze dell’ordine. In seguito è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Gli accertamenti sono stati condotti dai militari dell’Arma.