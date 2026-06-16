 / CRONACA

CRONACA | 16 giugno 2026, 12:30

Andorno, donna travolta da una bici: finisce in codice giallo all’ospedale

Il fatto è avvenuto ieri, sul posto 118 e Carabinieri.

Andorno, donna travolta da una bici: finisce in codice giallo all’ospedale (foto di repertorio)

Andorno, donna travolta da una bici: finisce in codice giallo all’ospedale (foto di repertorio)

Una donna è finita al Pronto Soccorso, in codice giallo, dopo esser rimasta coinvolta in un sinistro. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 15 giugno, nel comune di Andorno Micca: stando alle prime ricostruzioni, la 74enne è stata travolta da una bici condotta da un giovane. 

In breve tempo, la pensionata è stata soccorsa e assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme alle forze dell’ordine. In seguito è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Gli accertamenti sono stati condotti dai militari dell’Arma.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore